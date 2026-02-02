大陸冷氣團影響！金門縣低溫特報 恐凍破10度

大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。氣象署指出，明(3日)清晨至上午金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

金門縣低溫特報。（圖／中央氣象署）

低溫區域

【黃色燈號(寒冷)】

金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。



氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

