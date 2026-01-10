大陸冷氣團影響！15縣市低溫特報「恐跌破10度」 明起回溫「早晚仍偏冷」

今早15縣市低溫特報。（本刊資料照）

氣象署指出，今（11）日至明日早上大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，台灣東部及東南部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今晨西半部山區亦有零星短暫雨。

氣象署今早對15縣市發布低溫特報，範圍包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意。

氣象署表示，今天大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部整天又會變得比較偏冷，其他地區早晚也冷，西半部及東北部低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右，清晨苗栗以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率。

高溫方面，北部及東北部在15到17度，花東約18、19度，中南部可來到21至23度，中南部日夜溫差仍大；今晚至明晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，白天之後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，明白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，明晚中部以北山區亦有零星短暫雨；明日基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，請注意。

