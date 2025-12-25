大陸冷氣團急凍！最冷時間點曝光 鄭明典：今晚第二波降溫

本波大陸冷氣團已達標，冷空氣仍持續影響台灣。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





明（26）日受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，前中央氣象局長鄭明典今（25）日在臉書指出，本波大陸冷氣團已達標，雖然是「四捨五入」後成立，但冷空氣仍持續影響台灣，後續降溫幅度仍值得觀察。

鄭明典說明，從850百帕風場來看，目前有兩股冷空氣同時匯流。第一股冷空氣來自偏南出海的冷高壓，挾帶強風區，自西方快速影響台灣，為今日清晨出現「第一波快速降溫」的主因。另一股冷空氣則源自北方極渦，沿低壓區逆時針旋轉南下，並在日本附近與南方暖濕氣流交會，形成鋒面與溫帶氣旋。

模式預測顯示，該低壓系統後續有增強、加深的趨勢，部分極渦冷空氣可能進一步南侵，今晚至明晨不排除出現第二波降溫，台灣氣溫仍有下探空間。

氣象署指出，大陸冷氣團持續影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其餘地區早晚亦冷。氣象署預估，今晚至26日清晨為本波冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度，空曠地區氣溫可能再低。明天白天北部及宜花高溫約16至18度，濕冷感受明顯；中南部高溫約21至23度。

降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間較長，局部地區有大雨機率，中南部平地亦可能出現零星降雨，外出建議攜帶雨具。

此外，氣溫與水氣配合下，中部、東部3000公尺以上高山，以及北部、東北部2000公尺以上山區，有局部降雪、下冰霰或道路結冰的可能，提醒前往高山地區民眾留意路況安全。

展望後續天氣，12月27日起冷氣團逐漸減弱，北部及宜蘭仍偏涼，其餘地區早晚涼爽，日夜溫差加大；28日至29日氣溫回升，各地水氣減少，僅迎風面地區有局部短暫雨；30日至明年1月1日，東北季風稍增強，北部及宜蘭白天高溫略降，迎風面水氣再度增加；1月2日至4日東北季風持續影響，北部及東北部天氣偏涼，東半部及北部局部地區仍有短暫雨。

