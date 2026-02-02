大陸冷氣團持續發威 週末恐迎「強烈冷空氣」低溫探8度





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(2)日「大陸冷氣團」略增強，氣溫略降，北台偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至18度，中部13至23度，南部14至25度，東部13至24度。

吳德榮指出，明(3)日仍受「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。週三至週五(4至6日)「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮表示，週五(6日)晚起鋒面抵達，北臺轉雨降溫。週六(7日)中部以北濕冷有雨、下週日至週二(8至10日)各地轉晴冷。週六至下週一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」(臺北測站≦12度)的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。但各國模式持續調整中，應密切觀察，莫妄下定論。

