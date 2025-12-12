大陸冷氣團殺到！賈新興示警「這2天」最凍 降雨熱區曝光
生活中心／張尚辰報導
今（12）日受到東北季風影響，迎風面水氣增多。氣象專家賈新興表示，明日至15日（下週一）有受大陸冷氣團影響的機率，且受到大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，最低溫預估會出現在14日（週日）深夜至15日清晨。
賈新興今日在YouTube頻道發布影片，指出13日至15日有受大陸冷氣團影響的機率，明日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，新竹及花蓮亦有零星短暫雨；14日（週六）基隆至東北角、新北宜蘭交界山區及花東山區仍有零星短暫雨。
賈新興預估，最低溫約會出現在14日深夜至15日清晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現13.7度至14.2度低溫的機率。
賈新興表示，15日至16日（下週二）各地晴朗穩定；17日（下週三）午後，桃園以北山區及宜花東山區轉有零星短暫雨；18日，北海岸、基隆至宜花東有零星短暫雨；19日（下週五）午後，花東轉有局部雨，晚起竹苗以南山區及高屏轉有局部雨；20日（下週六）中午前，全台有雨，午後桃園以北漸轉多雲時晴；21日（下週日）午後桃園以北及宜花有零星短暫雨。
最後，賈新興根據短期氣候趨勢預測說明，12月下旬氣溫偏暖，1月上旬至1月中旬，氣溫以略偏暖的機率較高，12月下旬起至1月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高。
