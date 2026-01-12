大陸冷氣團減弱沒回溫？台北今飄雨偏冷 氣象署揭原因

（示意圖／劉耿豪攝）

今（12）日大陸冷氣團逐漸減弱，氣象署原先預估各地氣溫將明顯回升，白天可達20度以上，並以乾冷天氣為主。不過不少民眾實際感受卻與預報有落差，北部上午不僅未見陽光，台北市甚至出現短暫降雨，讓人感覺天氣依舊偏冷，引發疑惑。對此，氣象署稍早揭開原因。

《三立新聞網》報導，氣象署預報員劉沛滕說明，昨（11日）預測今日雲量偏少，實際情況為雲量明顯增加，加上局部飄雨，視覺與體感上容易讓人誤以為氣溫未回升。從實際觀測數據來看，北部氣溫已較前一日上升約1至2度，只是雲多影響日照，使回溫感受不明顯；南部則因回溫幅度較小，變化不突出。

劉沛滕表示，近日天氣系統變化快速，雲量預報難度提高，導致實際狀況與原先預期出現差異，預計明日中午後，各地雲量將逐漸減少，回溫情形會更加明顯。

氣象署指出，今日北部及宜蘭氣溫約15至20度，中部16至21度，南部16至23度，花東16至22度。13日至14日天氣相對穩定，但須留意夜間輻射冷卻，中部以北近山區可能出現10度左右低溫。另因早晚偏冷、日夜溫差大，民眾仍應適時調整衣著，以免受寒。

