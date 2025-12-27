大陸冷氣團減弱！清晨溫度仍偏低、白天回溫 1地發布低溫特報

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

中央氣象署指出，大陸冷氣團今（27）日逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，而白天高溫稍回升，降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，此外，中央氣象署也對金門發佈黃色低溫特報。

中央氣象署對金門發佈黃色低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

根據中央氣象署資料，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作；而白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及台東約22至26度，中央氣象署也提醒民眾要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼，離島天氣方面，澎湖多雲短暫雨，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲，10至14度。

而在降雨方面，水氣則是逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，中央氣象署也指出前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

中央氣象署也提醒，雖然明（28）日北部及宜蘭氣溫回升，但各地早晚天氣仍較涼，尤其以新竹以南日夜溫差大，而在水氣減少的情況下，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部短暫雨，其中宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。

