即時中心／林耿郁報導

今（27）天大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作；白天高溫稍回升，北部、宜花18至20度，中南部、台東約22至26度，中南部須留意日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

降雨方面，氣象署指出，今天水氣逐漸減少，但迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。

此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮三千公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往追雪請留意路面濕滑、結冰現象。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，17至20度。金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲，10至14度。

東北風偏強，苗栗至台南沿海、恆春半島，以及澎湖、馬祖有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率；清晨基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海，以及恆春半島易有長浪發生，沿海活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門為「普通」等級。

原文出處：快新聞／大陸冷氣團減弱！白天各地回溫 高山仍有望降雪

