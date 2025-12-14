大陸冷氣團發威全台急凍中！氣象署預測「北部低溫下探10度」 鄭明典：這點貼近認定門檻

中央氣象署顯示，全台氣溫普遍偏低，大陸冷氣團有望達標。（示意圖／黃威彬攝）

受大陸冷氣團影響，台灣今（14日）各地氣溫明顯下降。中央氣象署資料顯示，北部及宜蘭白天高溫約17至20度，中部及台東約23至25度，南部則約26至28度。晚間起氣溫進一步下探，清晨時段北部、東半部及恆春半島局部地區並伴有降雨，而其他地區則多為晴到多雲。前中央氣象局長鄭明典分析，太陽落山後各地明顯降溫，尤其台北測站目前溫度已「很接近冷氣團門檻」。

鄭明典指出，目前氣溫已非常接近大陸冷氣團的判定標準，並認為有機會達到冷氣團等級。他分析說，太陽落山後各地明顯降溫，其中台北測站目前溫度已「很接近冷氣團門檻」，以四捨五入或進位方式觀察，這次大陸冷氣團有望達標。

鄭明典也提醒，即便現在中南部仍維持相對溫暖，但也可能出現比台北更低的溫度，呼籲早出晚歸的民眾注意添衣保暖。另據中央氣象署最新預報，明日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻共同影響，各地偏冷。

中部以北及宜蘭低溫約11至13度，南部及花東約14至16度。空曠地區、內陸及花東縱谷地區夜間低溫可再下降2至3度，北部及宜蘭近山區低溫有機率降至10度以下，高山約3500公尺以上地區亦可能出現結冰。

氣象署指出，下週二受輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏涼，西半部日夜溫差較大，天氣大致為晴到多雲；僅基隆北海岸、東北部、東南部及恆春半島局部短暫雨，週三東北季風稍增強，北部及東北部氣溫進一步降低，並有局部短暫雨；新竹以南地區仍會出現明顯日夜溫差，基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區都有降雨機率。

前氣象局長鄭明典指出，氣象數據接近冷氣團標準，提醒民眾注意保暖。（圖／翻攝自FB，鄭明典）





