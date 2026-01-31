大陸冷氣團發威 全台偏冷溼答答！週六很強冷空氣將南下

今日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。（本刊資料照）

今日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；基隆北海岸、東北部地區及台中以北山區有雨，並有局部較大雨勢發生機率。氣象專家吳德榮表示，今、明兩天3,000公尺以上高山有飄雪機率；週三起「大陸冷氣團」逐日減弱。

吳德榮於氣象應用推廣基金會撰文指出，今日至週二（2月1至3日）「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度；今日中部以北、東半部有局部短暫雨，明日中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，今、明兩天3,000公尺以上高山有飄雪機率。週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。今日各地區氣溫分別為北部11至16度、中部12至19度、南部13至25度、東部13至25度。

今晨4時50分紅外線色調強化雲圖顯示，中部以北雲層多（左圖）。4時50分雷達回波合成圖顯示，北部及東側海面有降水回波（中圖）。4時30分累積雨量顯示，迎風面明顯降雨（右圖）。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

週三至週五（4至6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。週五晚起鋒面抵達，北台變天。週六至下週一（7至9日）另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示，不確性很大，故莫妄下定論，應再觀察。

中央氣象署指出，今日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。基隆北海岸、東北部地區及台中以北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部以北地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖、金門有局部短暫雨，其他地區及馬祖亦有零星短暫雨。

明日大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及台灣東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

中央氣象署發布強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署4時39分發布陸上強風特報，東北風偏強，今晨至明晚新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、屏東、台東、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

全台各平地低溫一覽。（翻攝自中央氣象署官網）

截至7時34分觀測，連江縣東引鄉「東引」4時7分8.3度、金門縣烏坵鄉「烏坵」4時20分10.3度、桃園市楊梅區「茶改場」3時44分與新竹縣湖口鄉「國一S082K」2時57分11.5度、新北市石門區「富貴角」3時53分11.6度、新竹市東區「新竹市東區」3時20分12.4度、苗栗縣後龍鎮「龍溪」4時53分12.5度。

