大陸冷氣團發威！合歡山突下冰霰 追雪民眾超驚喜

南投縣 / 綜合報導

受大陸冷氣團及水氣移入影響，南投縣仁愛鄉合歡山今(1)日下起冰霰，讓追雪民眾超驚喜，不少遊客急忙拿起手機紀錄美照，還有人乾脆挖起積冰、堆起雪人。而公路單位因應冰霰造成道路濕滑，從下午5點開始實施預警性封閉措施，車輛只出不進；台14甲線武嶺至松雪樓路段，則因為道路陡峭蜿蜒，雙向禁止通行。

追雪民眾說：「下雪了啦，快點，大家趕快來，準備可以堆雪人了。」高舉右手看一顆顆冰霰，落在掌心，武嶺1日中午突然降下冰霰，讓來旅遊的民眾超驚喜，在立牌前旋轉跳躍，但可不能閉上眼，民眾開心在合歡山前，留下紀念合影，還有不少外國遊客，特地登上合歡山，就是要看台灣難得一見，雪白美景。

還有人直接在車子引擎蓋上堆起雪兔子，停車場邊也有許多迷你雪人，俏皮可愛，受到大陸冷氣團及水氣移入影響，合歡山地區最低溫只剩2度，公路單位也因應冰霰造成道路濕滑，一度要求行經台14甲線，武嶺至松雪樓路段的民眾，要掛起雪鍊通行確保行車安全。

松雪樓經理張傑鈞說：「冰霰的直徑達2到3毫米，厚度達0.5公分。」一顆顆冰霰砸在路面上，發出清脆聲響，公路局埔里工務段也表示，台14甲線3000公尺以上，高海拔路段有路面結冰現象，從1日下午5點開始，翠峰至大禹嶺路段，實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進，武嶺至松雪樓路段，則考量崎嶇蜿蜒容易打滑，實施雙向封閉管制禁止通行，各點保全也在5點前，宣導遊客盡快下山，冷氣團來襲高山現美景，追雪族蓄勢待發，要一睹雪白世界。

