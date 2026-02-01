大陸冷氣團發威！合歡山突降冰霰 台14甲一度限掛冰鏈

南投合歡山受低溫水氣影響下起冰霰。（林保署南投分署提供）

華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷！南投縣仁愛鄉合歡山10時許陸續降下冰霰，追雪族興奮地堆起雪人；公路單位因應冰霰造成道路濕滑，台14甲線武嶺至松雪樓路段，也短暫限掛雪鏈通行，以維行車安全。

中央氣象署今（2月1日）指出，華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；基隆北海岸、東北部地區及台中以北、南投山區有雨，並有局部較大雨勢發生機率，中部以北地區有短暫雨，東部、東南部、南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。

明（2日）大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為局部短暫雨後多雲。

不少民眾前往武嶺停車場。（翻攝自合歡山武嶺亭即時影像）

據《自由時報》報導，林保署南投分署表示，合歡山地區今日10時斷斷續續降下冰霰，當時松雪樓僅2.8度，降下的冰霰直徑約0.2至0.3公分，積冰厚度約0.5公分，不過隨氣溫回升，積冰也逐漸因雨消融，呼籲民眾上山要做好保暖工作。

公路局埔里工務段指出，今日接近中午時段，武嶺停車場附近突下起冰霰，路邊車輛可見雪白冰粒，因冰霰造成道路濕滑，警方與公路保全人員在台14甲武嶺路段進行管制，往松雪樓須加掛雪鏈通行，下午氣溫回升、積冰消融才恢復行駛。

