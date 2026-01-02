中央社

大陸冷氣團發威 多縣市低溫特報（3） (圖)

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署2日對雙北等多個縣市發布低溫特報，北市街頭許多民眾都穿上厚重衣物禦寒。

中央社記者鄭清元攝 115年1月2日

