大陸冷氣團發威！宜蘭太平山降冰霰 新竹新達山成雪白國度

太平山低溫，26日清晨降下冰霰。（圖／TVBS）

受到大陸冷氣團影響，宜蘭太平山及新竹新達山地區近日出現降冰霰與降雪景象，吸引大批民眾前往欣賞。太平山在26日清晨氣溫驟降至攝氏1度，雖未達降雪條件，但在清晨六點半左右因低溫與充足水氣，園區降下冰霰，樹枝和地面結冰，形成一片白茫茫的夢幻美景。同時，位於台中與新竹交界的新達山也在25日深夜降下皚皚白雪，積雪厚度達四公分，讓遊客驚喜連連。

太平山低溫，26日清晨降下冰霰。（圖／TVBS）

宜蘭太平山國家森林遊樂區在26日清晨受到大陸冷氣團影響，氣溫急劇下降至攝氏1度。儘管沒有達到降雪條件，但在清晨六點半左右，太平山莊周邊開始降下冰霰。由於水氣豐沛，整個園區隨處可見結霜的景象，樹枝上和地面上都結了一層冰，放眼望去是一片白茫茫的夢幻場景。這樣特殊的天氣景象吸引了許多遊客，截至早上八點已有上百人入園欣賞這難得一見的美景。太平山莊經理阮名揚表示，因受大陸冷氣團的影響，太平山國家森林遊樂區於今早6點半左右間歇性地下起了冰霰，他提醒要入園的遊客要注意自身的保暖以及地上的濕滑。受到追雪熱潮影響，太平山莊週五至週末三天的住宿已全數客滿。

廣告 廣告

新達山也出現雪白美景。（圖／布農卡里不灣登山社白玉清提供）

而位於台中與新竹交界處的新達山也出現了降雪景象。在25日深夜將近11點，新達山因水氣與低溫的完美配合降下了皚皚白雪。一位在新達山的遊客興奮地表示，看到外面都下雪了，積雪厚度有四公分。另一位遊客透過電話分享，他們在當地駐紮，半夜就開始下雪，一醒來就看到外面都被雪覆蓋，十分驚喜。雖然雪白世界非常吸引人，但想要追尋這樣的美景，民眾還是需要多注意天氣和交通狀況，千萬別為了看雪而凍壞身體。大朋友小朋友前往賞雪時，都需要從頭到腳包緊緊，做好保暖措施，才能在欣賞美景的同時保護好自己的健康。

更多 TVBS 報導

天氣／氣象粉專舉「霸王寒流」打臉暖冬論！這時恐再凍一波

追雪族衝了！合歡山武嶺降下入冬初雪 -4度銀白世界來了

冷颼颼！台北站維持14度↓ 鄭明典提醒：實在的大陸冷氣團

天氣／0度線逼近！冷氣團發威「6縣市」急凍10度↓ 4地防大雨

