大陸冷氣團發威！新竹清晨低溫7.1度 各地晴到多雲白天回暖溫差大

今（15）天受到大陸冷氣團影響，全台清晨明顯偏冷。(圖為冬日示意) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（15）天受到大陸冷氣團影響，全台清晨明顯偏冷。中央氣象署表示，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東為14至16度，且局部有輻射冷卻，空曠地區、內陸及花東縱谷會溫度再更低一些，尤其竹苗近山區有出現10度以下，最低溫為新竹關西的7.1度，各地皆感受明顯偏冷。氣象署今天凌晨4點32分發布低溫特報，今天清晨至上午局部地區達黃色燈號，包含新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

白天北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度，留意日夜溫差大；各地多為晴到多雲、乾冷的天氣，僅宜蘭、台東地區及恆春半島有零星降雨機率。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，16至21度，金門晴時多雲，12至19度，馬祖晴時多雲，12至15度。桃園至彰化、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率。此外，花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級；雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。

明天輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。週三東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週四東北季風影響，桃園以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；

週四基隆北海岸、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五起東北季風稍減弱，水氣稍增多，週五、週六基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼，桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

入冬首波冷氣團南下「愈晚愈冷」 林老師氣象站：14、15日最有感

今年冷氣團12月中才到！氣象署揭資料認「的確比歷年平均晚」

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供