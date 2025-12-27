大陸冷氣團發威 氣象署：3千公尺以上高山降雪機會增

嘉義縣 / 綜合報導

大陸冷氣團發威，好幾座3千公尺以上高山部分都降下白雪或冰霰。像是玉山在今(27)日清晨落下一片雪白，積雪深度達1.5公分，在雪霸國家公園登山的山友，路途中也因為看到冰霰相當驚喜，嘉明湖畔同樣出現銀白世界，美不勝收。

高山協作員姜旭璨說：「待會準備出發，前往嘉明湖。」等了一夜帳篷也蒙上一片白，雪片紛飛夾著冰霰，讓有上帝眼淚稱號的嘉明湖有另一番樣貌，山友等不及去湖畔欣賞美景，踏著白茫茫的道路抬頭一看，湖邊的夢幻景色映入眼簾令人嘆為觀止，民眾說：「好難得喔，下這麼大的雪。」

另一邊雪霸國家公園，登山客在中壩坪歡呼聲不斷，搶著用手接下大片大片的冰霰，民眾說：「哇，雪好大喔，圓滿了，圓滿了，OK啦，OK啦。」頂著零下低溫終於完成想看冬日美景的願望，台灣第一高峰玉山也成了銀白世界，路邊的植物建築一片雪白，積雪深度達1.5公分。

中央氣象署預報員曾昭誠說：「在中部以北，宜蘭，花蓮，3000公尺以上的高山，仍然會有零星降雪，那高山地區，在未來一週，因為氣溫上可能還是滿低的，所以入夜到清晨這段時間，路面都會有結冰的機會。」未來一週氣溫仍然偏低，提醒追雪的民眾行車用路一定要留意安全。

