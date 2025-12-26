大陸冷氣團發威！粉專曝又一波「達寒流等級」 跨年天氣曝光

生活中心／張尚辰報導

薛皓天表示，週末冷氣團將減弱，各地氣溫略回升。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（26）日受到大陸冷氣團影響，各地平地低溫明顯。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末冷氣團將減弱，各地氣溫略回升。不過，明年東北季風持續影響，預估1月2日會再有一波大陸冷氣團，1月5日至1月7日更有機會達寒流等級。

天氣風險分析師薛皓天今日在臉書發文指出，明日冷氣團高壓中心出海強度將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部及東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣，各地氣溫略微回升，不過夜間低溫仍明顯，西半部受輻射冷卻影響，局部有12至14度，近山區仍有10度或以下低溫。

週末冷氣團減弱 各地氣溫逐步回溫

薛皓天說，週日轉高壓迴流偏東風環境，迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區為晴到多雲天氣，各地高溫可來到20度，不過北部及東部仍較冷。

至於下週天氣，薛皓天預測，下週一至下週二維持高壓迴流偏東到東南風環境，除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣。氣溫方面，北、東部可稍回升至23度，西半部高溫約24至28度，整體氣溫舒適到暖和，夜間清晨西半部有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫約13至16度，其餘地區低溫約15至17度。

明年初冷空氣增強 恐達寒流等級

下週三為今年最後一天，受到東北季風增強影響，中午水氣將增多，北部、東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣。

另外，薛皓天表示，明年東北季風將持續影響，預估1月2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續1月5日起至1月7日更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能，不過預測時間較長，仍需持續觀察。

