大陸冷氣團發威！ 週一清晨低溫下探10度

受到大陸冷氣團影響，全台降溫有感，宜蘭太平山一大早八點多氣溫剩4度，平地也很有感，台北市北投復興公園的泡腳池，人潮滿滿，民眾開心泡腳暖身體，不過越晚將會越冷，周一清晨，中部以北或離島的空曠地區，有機會下探10度。氣象專家鄭明典揭露"雲街"現象，為台灣帶來乾冷天氣型態！

冷風呼呼吹，飄著細雨，一片白茫茫，這裡是宜蘭太平山，受大陸冷氣團影響，早上八點溫度只剩4度，不只高山冷，平地也很有感，宜蘭清水地熱公園，民眾穿著羽絨衣、厚衣服，圍著池子煮玉米，同樣人潮滿滿的還有這裡。

記者vs.民眾：「舒不舒服？舒服！。」

民眾好熱情，把雙腳放進溫泉裡，身體馬上暖和起來，台北北投復興公園的泡腳池，人潮滿滿，有家長帶孩子，從桃園特別來體驗。

家長：「因為天氣變冷了，想說帶小朋友出來走一走，就覺得北投溫泉是一個很好的地方，只是沒想到早上八點，這麼多的人。」





小朋友：「感覺很開心。」

民眾：「感覺很舒服出汗啊，對啊出汗很好啊。」

週日白天北部地區，約12到16度左右，氣象專家鄭明典，還在臉書分享最新衛星雲圖，台灣周邊出現多條積雲，排列而成的"雲街"，將為台灣帶來乾冷天氣，而且越晚越冷，到了周一清晨，可能會出現10度低溫。

氣象署預報員曾昭誠說：「可以看到在整個苗栗以北，金門北海岸，還有宜蘭的近山區，都有部分地區，是會低於10度以下的，在都會區來講，可能也是有12度到14度，上下的溫度，至於在中南部，也是會有部分地區，降到14度以下。」





周日晚上到周一清晨，是這波冷氣團最冷時段，氣象署已針對基、宜、新北、桃、竹、苗六縣市，發出低溫特報，包括中部以北、離島，空曠地區將下探10度，中南部低溫有機會剩14度左右，早晚溫差大，而到週一白天起，冷氣團將逐漸減弱，溫度會稍稍回升，周三又有新的一波東北季風。

氣象署預報員曾昭誠：「明天白天可以看到，大陸冷氣團減弱過後，包含北部還有中南部地區，明天白天的溫度都有機會，回升到20度以上，17（三）18（四）會有，另外一波東北季風，白天的溫度會稍稍地降低，但是夜晚跟清晨的溫度，是沒有太大的影響的。」

至於降雨部分，周日到周二都是乾冷型態，只有在東半部及恆春半島，有零星雨勢，民眾得做好保暖。





