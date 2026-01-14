大陸冷氣團發威！16縣市低溫特報 2地「急凍6度」一片橘

生活中心／彭淇昀報導

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷。中央氣象署今（14）日上午6時33分針對「16縣市」發布低溫特報，清晨至上午高雄以北及花蓮、金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號），新竹及苗栗有局部6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

16縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

【橙色燈號(非常寒冷)】

新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號(寒冷)】

新北市、基隆市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，今（14）日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

