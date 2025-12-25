大陸冷氣團發威！6縣市低溫特報 專家：入冬以來最強

大陸冷氣團今持續發威，中央氣象署對新北、宜蘭等6縣市發布低溫特報。（示意圖，本刊資料照）

大陸冷氣團今（26）日持續發威，清晨氣溫降到最低點，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度，空曠地區恐再更低。中央氣象署對新北、宜蘭等6縣市發布低溫特報，提醒留意10度左右低溫。氣象專家吳德榮指出，這波冷氣團已達大陸冷氣團等級，是入冬以來最強，北部、東半部濕冷有雨，中南部早晚偏冷。

大陸冷氣團發威 6縣市亮警示燈

今天清晨是這波冷氣團影響下氣溫最低的時段，中部以北及宜蘭低溫約落在12至14度，南部及花東約14至16度，空曠地區可能再低一些，提醒民眾務必做好保暖。白天高溫方面，北部及宜花約16至18度，體感偏濕冷；中南部高溫約21至23度。

廣告 廣告

氣象署針對6縣市發布低溫特報，新北市與宜蘭縣亮起橙色燈號，有持續10度左右或以下低溫的可能；桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣則為黃色燈號，可能出現10度以下低溫。提醒民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器與電暖設備時要留意通風與用電安全。

大陸冷氣團今持續發威，氣象署對新北、宜蘭等6縣市發布低溫特報。（中央氣象署提供）

北部、東半部濕冷整天 部分高山有降雪機率

降雨方面，水氣偏多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間較長，局部可能出現較大雨勢，中南部平地也有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具。若溫度與水氣配合，中部及花蓮3,000公尺以上高山、北部及宜蘭2,000公尺以上山區，仍有降雪、冰霰或結冰機率，前往高山請注意路面濕滑。

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，台北觀測站最低溫降至13.1度，已達大陸冷氣團標準，也是入冬以來最強一波。今、明兩天北部與東半部持續濕冷，明天氣溫微升但仍偏冷；中南部平地多雲，白天舒適、早晚偏冷，山區偶有零星降雨。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

更多鏡週刊報導

中國抵制耶誕節！她扮耶誕老公公被抓進警局 大型耶誕樹也被拆

鄭麗文、黃國昌共推「國民帳戶」存5萬 她批「毒蘋果」承諾：錢從哪來？