大陸冷氣團發威！ 6縣市發布「低溫特報」跌破10度

即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。

