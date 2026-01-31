大陸冷氣團襲台越晚越冷 全台轉濕冷下探10度

華南雲系東移影響，今(1)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。 圖/氣象署

今日受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台天氣轉趨濕冷，預計最冷時段落在2月1日至3日清晨，北部低溫恐下探10度，且因水氣充足，體感溫度將更低；此外，中部以北與宜蘭需留意局部大雨，3000公尺以上高山有降雪機率，沿海地區則需防範8級以上強陣風。

隨著氣象署正式將冷空氣等級升格為大陸冷氣團，台灣正受到鋒面通過及冷空氣南下的雙重夾擊，整體氣溫呈現越晚越冷的趨勢。明天受華南雲系影響，全台降雨範圍擴大，特別是中部以北、基隆北海岸及宜蘭地區有廣泛雨勢，山區更需防範局部較大雨勢。氣象專家林得恩指出，這波冷空氣呈現先濕後乾的特徵，北台灣受降雨影響，白天氣溫回升有限，體感溫度將比實際氣溫更為寒冷。

在各地氣溫表現上，北部及宜蘭地區整天感受偏冷，氣溫約在13至16度之間。中南部與花東地區雖然白天高溫仍有機會來到19至25度，但入夜後降溫劇烈，夜晚清晨低溫僅約14至18度。離島部分則更為寒涼，馬祖低溫可能降至8度，金門則在11至14度左右。

氣象署特別提醒，若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜花3000公尺以上高山具備降雪條件，前往山區的民眾務必留意道路結冰及濕滑情形。

由於東北風明顯偏強，台南以北、東半部及恆春半島沿海空曠地區需注意強陣風發生的機率。在空氣品質方面：2月1日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及金門為「普通」等級，中部零星地區達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

