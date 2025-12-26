大陸冷氣團襲台！2縣市低溫特報跌破10℃ 又濕又冷

大陸冷氣團正式報到，中央氣象署深夜發布低溫特報，新北市石門區列為橙色燈號警戒，新北石碇區、坪林區、桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣列為黃色燈號，各地有10度以下低溫發生機率。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，這波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已符合大陸冷氣團定義，為入冬以來最強。今日清晨5時32分，本島平地最低氣溫依序為新北石碇區10.1度、桃園楊梅區10.3度、新竹關西鎮10.9度。對比前一天北部還有24度高溫，民眾普遍感受到瞬間變寒冬的劇烈變化。

根據最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天受大陸冷氣團影響，北部、東半部有局部短暫雨。今日北台整天濕冷，明日氣溫微升仍偏冷。中南部平地多雲，早晚偏冷、白天舒適微涼，山區偶有零星飄雨機率。各地今明氣溫預測：北部10至16度、中部11至20度、南部13至24度、東部12至23度。

中央氣象署同時發布大雨特報，受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生機率。若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區，有局部降雪、下冰霰或結冰機率。

前氣象局長鄭明典表示，不少測站平均降溫超過每小時1度，持續下降超過4度相當有感。截至晚間8時，新北已出現12.2度低溫。

東北風明顯偏強，彰化縣、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率。新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、花東、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

NCDR災害防救中心資料顯示，全台灣週末急凍變藍色。吳德榮預估，這波冷空氣要到週日才會逐漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨機率。下週一季風減弱，天氣開始回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨機率。氣象署提醒民眾外出務必做好保暖工作，並攜帶雨具備用。

