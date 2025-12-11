大陸冷氣團要來了！雨彈先襲「開炸2地」 週末剩10度越晚越冷

生活中心／朱祖儀報導

首波大陸冷氣團將在週末報到。（示意圖／資料照）

今（11）日東北季風南下，氣象粉專「天氣風險」表示，應該下午開始北部及東半部才會開始受到影響，且這波溫度也不會有太大變化。要留意的是，週六（13日）首波大陸冷氣團會逐漸南下，預估屆時陰雨天氣範圍會更廣，北部、東北部將下探15度，週日變得更冷，部分區域不排除有10度極端低溫出現。

天氣風險在臉書表示，今日東北季風南下，預估中午過後環境風速就會增強，不過這波強度偏弱，帶來的降溫有限，且初期水氣不多，預估下午北部、東半部雲量才會增多，入夜後迎風面可能出現部分局部短暫雨。明天持續受到東北季風影響，水氣有進一步增多趨勢，預估北部、東半部普遍都會轉為多雲或陰，並有局部短暫雨機會，但低溫變化都不大。

天氣風險指出，大陸冷氣團將在週六南下，水氣偏多，北部、東北部地區會變得濕冷，中午高溫還有21、22度，但下午開始就會逐漸降溫、越晚越冷，夜間低溫將下探15至16度，郊區還會更低，中南部及花東地區白天仍相對溫暖，應到入夜後才會逐漸降溫。

天氣風險提醒，週六越晚越冷，要做好保暖措施。（示意圖／資料照）

天氣風險透露，週日天氣逐漸轉乾，但冷空氣最強的部份抵達台灣，將進入最低溫的時間，北部、東北部白天高溫只剩下15至16度，中部、花東19至21度，南部仍有23至25度。入夜後氣溫進一步降低，雲量減少後輻射冷卻效應帶來更明顯低溫，台南以北市區低溫將下探13至14度，高屏及花東地區也只剩15至17度，空曠郊區或海拔稍高地區，不排除出現10度左右的極端低溫。

天氣風險表示，下週一（15日）冷空氣將逐漸減弱，白天高溫將回到20度以上，但早晚溫差大。下週二冷空氣持續減弱，白天回暖感受將更明顯。

