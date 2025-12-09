大陸冷氣團週末將來襲 吳德榮：挑戰10度以下低溫

今天(10日)東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲，白天高溫可來到30度。氣象專家吳德榮提醒，週日晚起將有冷空氣來襲，且強度可能達「大陸冷氣團」標準，本島將挑戰10度以下。

週日晚起將有冷空氣來襲，且強度可能達「大陸冷氣團」標準。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，北部、東半部低層雲已退至海上(左圖)，降水回波亦退至北部及東半部海上(右圖)，各地無降雨；新竹有濃霧。最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(10、11日)兩天、天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。今日各地區氣溫為：北部15至28度、中部14至30度、南部14至30度、東部16至29度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週四晚至週五(12日)迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

今(10日)晨4時紅外線雲圖顯示，北部、東半部低層雲已退至海上(左圖)。4時雷達回波合成圖顯示，降水回波亦退至北部及東半部海上(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬調整為：週六(13日)下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。下週日至週二(14至16日)乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮說，週日晚、下週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來、首波降至「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。但由於科學的極限，模式仍會繼續微調，需持續觀察。

