大陸冷氣團逼近「恐跌破10度」 高山賞雪機率曝光

今（13日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮指出，明晚起最低溫恐挑戰10度以下。

今（13日）晨4時紅外線雲圖顯示，華南有中高雲移岀、迎風面低層雲堆積（左圖）。（圖／翻攝自 「洩天機教室」專欄 ）

吳德榮在「洩天機教室」發文表示，今下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越冷。北部、東半部雲量增，有局部雨。各地區氣溫為：北部22降至13度、中部15至29度、南部15至30度、東部14至28度。

吳德榮表示，明（14日）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；明日至下週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。明晚、週一（15日）晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。至於3500公尺以上高山，僅今日下半天短暫處在微量飄雪的「臨界條件」(水氣、氣溫)，是否能順利飄雪？尚待觀察，而明日起轉乾，飄雪條件更差。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週二白天起、週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下週四（18日）西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；三天都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣。下週五（19日）有水氣從南海往台灣靠近，其影響程度？各國的模擬差異很大，需再觀察。

