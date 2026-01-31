大陸冷氣團達標！今北宜降雨範圍廣、低溫探13度 恐連續濕冷三天

今（1）日華南雲系東移加上大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭降雨範圍較廣，北部、宜蘭整天氣溫約13至16度，體感偏濕冷；若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率。氣象專家指出，迎風面濕冷天氣預估將持續3天，北台高溫僅15至17度，較上週五高溫落差超過10度；1/31至2/2降雨範圍較廣，2/3起水氣才會逐漸減少。

根據中央氣象署資料，今天中部以北及宜蘭地區有廣泛降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區有局部較大雨勢，其他地區亦有局部降雨的機率，外出建議攜帶雨具備用。氣象署也針對基隆北海岸發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。

氣象署針對基隆北海岸發布大雨特報。圖／翻攝自中央氣象署網頁

氣溫方面，各地氣溫下降，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷；夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度，早晚請適時增添衣物以免著涼。另若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

離島天氣部分，澎湖陰短暫雨，17至18度；金門多雲短暫雨，11至14度；馬祖陰時多雲，8至9度。

今日縣市天氣預報。圖／翻攝自中央氣象署網頁

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書提醒，迎風面濕冷天氣估將連續3天。自昨晚（1/31）起強冷空氣升級為大陸冷氣團後再度南下，華南雲雨帶同步東移影響下，全台水氣明顯增多，迎風面的北部、東北部及東部濕冷體感特別強烈。林得恩指出，北台灣今日高溫僅15至17度，相較上週五高溫落差超過10度；中部與花蓮高溫也只有18至20度左右，南部高溫則微幅降至21至25度。

林得恩進一步指出，目前評估1/31至2/2期間降雨範圍較廣，1/31至2/1北部及宜蘭有短暫雨，中部及花東也有局部短暫雨，南部則維持多雲天氣；2/2北部、宜花東及中部山區有局部短暫雨，中部平地及南部為多雲天氣；2/3水氣開始減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有局部零星陣雨，其他地區則轉為多雲到晴。





空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及金門為「普通」等級，中部零星地區達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

