大陸冷氣團12/13殺到「急凍3天」 明雨彈先襲北台灣

要變冷了！氣象署指出，週六(13日)晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，這波冷空氣將持續影響到下週一，下週二就逐漸回溫。此外，明天起水氣增多，北部、東北部地區有局部大雨發生。

週五水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天(11日)下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴；氣溫方面，北部及東北部天氣將轉涼，預測各地低溫約16至20度，北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少。

氣象署指出，週五、週六(12、13日)白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，12/13晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降；12/12水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，12/13桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

週六(13日)晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降。（圖／中央氣象署）

氣象署提到，週日、下週一(14、15日)大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，12/14中部以北山區亦有零星短暫雨，由於水氣減少，應留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低一些。低溫預測，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖12~15度，南部、台東及澎湖14~17度。

氣象署說明，下週二(16日)大陸冷氣團稍減弱，白天起各地氣溫逐漸回升，北部及東北部地區天氣仍較涼，新竹以南地區由於清晨輻射冷卻作用，日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週三(17日)東北季風稍增強；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

