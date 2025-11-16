大陸出招 前大使爆1狀況：日本恐付出極慘痛代價

日本首相高市早苗表態，「台灣有事」恐將構成「存亡危機事態」，引發爭議。中國大陸外交部要求大陸民眾近期避免前往日本旅遊。前大使介文汲表示，如果中國大陸對日本商業機構或日本公司在中國大陸的營運，進行抵制，可能日本會因為高市早苗的錯誤言論，付出極慘痛的代價。

針對高市早苗的「台灣有事」說法，介文汲15日在《中天辣晚報》節目中表示，大陸是先禮後兵，先叫你收回，不收回，現在就開始召見駐日大使嚴正警告，不只是大陸外交部、國台辦，國防部也發言了，就是說膽敢干涉中國大陸內政的話，一定讓他碰得頭破血流。先是文攻，當然不會武嚇。

介文汲認為，中國大陸大概手上工具箱裡面的工具，會看日本的反應，再一招一招出，先是外交部已經先警告大陸去日本旅遊，是有風險的，考慮不要去，這是一招。另外還有一些經濟的工具，才會讓日本老百姓會因為高市早苗講這樣子的話，付出代價，才會顯示出這個事情的嚴重性。

介文汲指出，中國大陸現在是一招一招出；日本現在是很強硬，日本國內氣氛正在改變當中，因為他們認為可能沒那麼嚴重。可是這件事情嚴不嚴重，要看中國大陸怎麼看。

介文汲覺得，如果中國大陸對日本商業機構或者日本公司在中國大陸的營運，進行一種抵制，可能日本會因為高市早苗的錯誤言論，付出極大慘痛的代價，會逼著她考慮要不要收回。

