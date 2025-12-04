大陸刑滿詐欺犯小三通送金門 金檢：僅4名通緝犯已發監 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

大陸公安3日無預警將在柬埔寨詐騙集團犯案、並已在對岸服刑期滿的10名台籍人士送回金門，引發相關單位猝不及防的爭議，金門地檢署今（4）日表示，10名台籍人士中，僅4名是通緝犯身分，經訊問後於同日晚間10時許均送法務部矯正署金門監獄執行。

金檢表示，12月3日晚間接獲金門縣警察局（金城分局）通知，指移民署國境事務大隊金門隊於水頭碼頭查獲4名通緝在案者，分別為林男（37歲）、褚男（22歲）、楊男（33歲）及林男（35歲）。4人係因涉犯詐欺、違反洗錢防制法等案件被法院判刑確定後通緝。

廣告 廣告

金檢指出，這4名通緝犯是搭乘小三通金廈航線於下午5至6時許返抵金門，被查獲後交由港警逮捕，再由金城分局於晚間7至8時送抵地檢署；檢方訊問後，隨即於晚間10時許將四人全數送往金門監獄執行刑期。

至於尚有其他詐欺犯及其等在柬埔寨詐騙集團行騙等情，金檢表示並未接獲其他 人犯及相關卷證，將請警方及金門國境事務隊 依法處理並清查是否涉有其他犯 行。

照片來源： CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

細故打死女友 還帶著她女兒棄屍 二審仍判刑13年

掛羊頭賣狗肉吸金 絕對能源集團股票換鈔票17人被訴

【文章轉載請註明出處】