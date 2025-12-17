大陸制裁黎智英、岩崎茂 賴清德首度公開聲援：形塑寒蟬效應

賴清德首度公開聲援岩崎茂、黎智英 痛批中國企圖寒蟬效應阻擋國際對台灣支持。資料照

民進黨今(17)日中常會，身兼黨主席賴清德總統致詞，首度公開對近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英先生，遭國安法定罪，及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂先生實施制裁發表看法。他表示，中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神，凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞指出，無論是對黎智英先生，或對岩崎茂先生的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步。

賴清德指出，面對來自中國日益嚴重的威脅，會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。他要再次強調，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。

