大陸勸阻赴日旅遊 上海機場赴日旅客仍多

大陸外交部近日公開提醒民眾避免赴日旅遊，中日關係因此陷入緊張狀態。儘管如此，上海機場飛往大阪的航班仍有許多旅客排隊辦理登機手續。大陸對日本的不滿已從觀光層面擴展至軍事與外交領域，包括在黃海進行實彈演習、派遣海警編隊巡航釣魚台，以及以罕見的「奉示」形式召見日本大使，顯示中日關係急速惡化至冰點。

雖然大陸外交部明確建議近期避免前往日本，但現實情況顯示許多民眾仍維持原定計畫。在上海機場前往大阪的櫃台前，依然可見不少旅客排隊等候。一位大陸民眾表示不清楚這個情況，也沒有特別注意的事情。一名導遊則指出，目前旅客行程尚未受到影響，但客人確實有些擔憂。另一位大陸民眾則堅定表示要跟著國家走，永遠跟黨走。

陸媒分析認為，雖然赴日退團潮尚未全面爆發，但多家航空公司已宣布日本機票可免費退改，預計赴日旅客人數將會下滑。大陸的不滿已超越觀光層面，延燒至軍事領域。大陸先是在黃海於17至19日進行實彈演習，16日更派出海警編隊前往釣魚台巡航。

中國國際問題研究院研究員項昊宇表示，高市早苗的言論是1972年中日邦交正常化以來，在台灣問題上性質最為惡劣的嚴重挑釁行徑，對中日關係造成了非常嚴重的衝擊。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」在15日晚間發文強調中國人民惹不得，並指出大陸已做好實質反制準備，下一步可能暫停經濟、外交軍事等政府交流。該文章還分析，大陸外交部副部長孫衛東以「奉示」形式召見日本大使，這在中日外交場合中屬首次使用；同時提出「迎頭痛擊」的說法，措辭強硬且帶有軍事意涵。

面對緊張局勢，日本官房長官木原稔表示，正因為中日之間立場不同，多層次的溝通相當重要。日本NHK記者提到，日本政府認為局勢升級對日本和中國都是不可取的，將冷靜評估中方的回應。NHK分析指出，日本政府選擇冷處理應對這一系列事件。

