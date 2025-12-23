大陸南京博物院又出包 退休員工舉報前院長走私文物

大陸南京博物院前工作人員郭禮典，實名舉報南京博物院前院長徐湖平，涉嫌大規模盜賣文物。

大陸「南京博物院」近來爆出，明朝畫家仇英的《江南春》圖卷，流入拍賣市場，起拍價高達8800萬人民幣，合新台幣約3.9億；目前又爆出了案外案，有退休員工舉報南京博物院前院長徐湖平，大規模盜竊文物。（葉柏毅報導）

據上海澎湃新聞報導，中國近代收藏家龐萊臣的後人，1950年代曾向南京博物院捐贈大量珍貴古代書畫，共有137件；不過其中一件明代仇英的《江南春》畫卷，今年突然出現在北京一場藝術拍賣會上，估價高達人民幣8800萬元。

除了龐萊臣後人捐贈南京博物院的文物疑似遭盜賣之外，香港星島日報也指出，曾經任職南京博物院「文物典藏部」的郭禮典，12月21日也上傳影片，實名舉報南京博物院前院長徐湖平「有組織、有預謀、大規模」盜竊走私故宮南遷文物。

郭禮典說，這次他藉著龐萊臣家族捐贈畫作突然遭到拍賣、全國輿論譁然一事，再次公布徐湖平的罪行，希望國家文物局與公安機關，立即對此案立案調查，並按照原本的裝箱清單，重新比對南遷文物，追回流失在外的國寶，並且讓徐湖平得到法律應有的制裁。