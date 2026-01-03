大陸博物館事故頻傳！唐代彩繪貼金陶馬「雙腿斷裂」 倒塌展示櫃內

河南洛陽博物館近日傳出，一尊唐代彩繪貼金陶馬馬腿斷裂倒在展示櫃內。（翻攝自微博）

河南洛陽博物館近日傳出，一尊唐代彩繪貼金陶馬馬腿斷裂倒在展示櫃內，據館方說明，原因為文物早期修復時所用黏接劑老化，支撐力不足所致，目前已將陶馬緊急轉移至修復中心，等待專業修復。

據《極目新聞》報導，這匹陶馬於1988年4月在偃師市出土，高約40公分，以「一蹄騰空、三蹄著地」的姿態呈現動感，被視為唐代喪葬文化與工藝的重要代表。一名導遊反映，1日晚間18時陶馬仍正常展示，不久就傳出「馬倒了」的消息；2日上午，他看到展櫃已更換展品。

洛陽博物館工作人員表示，已啟動應急預案，清空相關展櫃，並對其他展品進行全面安全排查，以防類似事故發生。對於網路上流傳的圖片，工作人員稱「不要看網上那些，等待官方回復。」

近年來，大陸博物館與文化遺產保護事故頻傳。2025年底，南京博物院明代名畫《江南春》遭盜賣案震驚各界；去年，北京法源寺石獅被遊客推倒斷裂。據大陸裁判文書網資料，2012至2021年間，因故意損毀文物的刑事案例多達56件。

