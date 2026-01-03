大陸博物館又出意外！千年唐代金馬「自斷雙腿」倒下 損失慘重

大陸中心／陳佳鈴報導

千年的唐代彩繪陶馬1日晚間突然在展示櫃內自行傾倒，導致馬腿斷裂、馬身受損。（圖／翻攝微博）

大陸世界級文化遺產再傳事故。位於河南的洛陽博物館，一尊距今逾千年的「唐代彩繪貼金陶馬」，元旦開春就出事！1日晚間突然在展示櫃內自行傾倒，導致馬腿斷裂、馬身受損。館方事後證實，意外主因為早期修復時所使用的「黏接劑老化」，目前文物已緊急移至修復中心，但該場館對千年古物未善盡保存之責，也引起網友批評。

這匹高度約 40 公分的唐代陶馬於 1988 年出土，因其「一蹄騰空、三蹄著地」的動感姿態與貼金工藝，被視為唐代藝術傑作。據現場目擊者指出，元旦傍晚6時前該文物尚完好，不料隨後突然發生「馬倒了」。從流傳出的照片可見，陶馬右側兩足斷裂，殘片散落在展示櫃底部。

洛陽博物館說明，這件「彩繪抬腿陶馬」的原始修復部位因黏接劑老化開裂，導致支撐力不足而發生傾倒。目前館內已清空展櫃，並全面排查其他展品是否存在類似的安全隱患。

近期大陸文物保護狀況堪慮，事故狀況連連！2025 年底，南京博物院爆出明代仇英名畫《江南春》遭盜賣案，震驚各界。去年北京法源寺石獅遭遊客推倒斷裂。據統計，大陸10年內因故損毀文物的刑事案例多達 56 件。



