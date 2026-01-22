大陸又使絆子 日本駐重慶總領事懸缺月餘無法補實

日本內閣官房長官木原稔證實，大陸方面遲遲不回應日本駐重慶總領事補實事宜，但對大陸方面的相關動作，木原不予揣測。

日本內閣官房長官木原稔今（22）日證實，日本駐大陸重慶的總領事一職，已經空缺超過一個月，不過由於大陸方面遲遲不予回應，因此空缺無法補實。日本媒體分析，這又是因為日本首相高市早苗不肯收回「台灣有事論」，大陸方面所施加的刁難行為。（葉柏毅報導）

據日本NHK電視台報導，木原稔在例行記者會中證實，日本駐大陸重慶總領事一職，目前仍然處於空缺狀態，但木原強調，這是政府內部人事議題，無法透露更多細節，木原並表示，在總領事空缺期間，日本駐重慶總領事館，將由首席領事等人員妥善處理日常業務，確保保護日本民眾等工作，不受影響。

日本外務省去年10月27日就宣布，駐重慶總領事高田真里，將調任日本駐瀋陽總領事，並且在12月5日正式調動，不過目前日本駐重慶總領事館的官網，仍然顯示高田真里是現任日本駐重慶總領事。

有日本媒體分析，這是日本首相高市早苗遲遲不肯收回先前的「台灣有事論」發言，大陸方面再次進行的刁難行為。木原稔表示，日本全面推進與中國大陸的戰略互惠關係，並且建構具建設性且穩定的關係上，方針是一貫的，日本呼籲中方對雙方各類對括，要保持開放態度，日方將持續關注情勢發展，採取冷靜且適當的應對措施。