大陸取消往返日本航班已逾2千架次 46條航線「0航班」

中日關係交惡，大陸方面截至2026年1月為止，已經取消往返日本航班數量2195班次，其中14條航線，班次更降到「0」。

根據大陸App「航班管家」最新統計，2026年1月，中國大陸往返日本的航班，已經取消超過2000架次，整體取消率超過四成，多達46條中日航線，在未來兩週內完全停飛，涵蓋中日雙方共38座機場，除了影響到春節前後的空中旅運之外，也使得航空公司與旅客面臨集中退改票的壓力。（葉柏毅報導）

大陸「極目新聞」報導，根據航班管家最新統計顯示，2026年1月，中國大陸往返日本航班取消量，已經達到2195班次，整體取消率40.4%；其中，46條中日航線在未來兩星期內的計劃航班，全部取消，取消率100%。

從航線分布來看，46條「零航班」航線中，以上海浦東與虹橋兩座機場，合計共14條航線全部取消，是取消航班最密集的城市；而在日本方面，大阪關西機場原本是大陸航點直飛最多的目的地，現在停飛航線超過10條。相關數據顯示，這一波停飛，集中在主要樞紐城市與熱門中日航點。

此外，大陸國航、東航、南航、春秋與吉祥等多家主要承運中日航線的航空公司，已經陸續發佈航線退改政策，適用於未來兩週內所有中日航線機票。業界估算，僅僅目前已經取消的2195班次，就將影響超過44萬人次的出行計畫，相關退票潮預料仍將持續到12月底。