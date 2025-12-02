大陸否認《舊金山和約》 我外交部：《波茨坦公告》已被取代

外交部條約法律司司長李憲章今日強調，二戰後《舊金山和約》已經取代了《波茨坦公告》、《開羅宣言》；大陸從未管理或統治過台灣，是歷史事實。（劉宇捷攝）

日本首相高市早苗上月底據《舊金山和約》稱日本已放棄對台權利，沒有立場做出認定，惹毛中方認為，此番言論不承認台灣是大陸一部分，因此在接連的3場記者會中，言明否認《舊金山和約》、批是沒有中方的無效協議，並堅持《波茨坦公告》。對此，我外交部條約法律司今（2）日批，二戰後《舊金山和約》已經取代了前述前述宣言，大陸從未管理或統治過台灣，是歷史事實。

大陸外交部一連在11／27、11／28、12／1的記者會上，回擊高市早苗引述《舊金山和約》稱日方沒有立場對台灣做出認定之說。陸方強調，《舊金山和約》是在排斥中、俄等二戰重要當事人的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件，這違反了《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法、無效的。

大陸外交部兩位發言人直言，中國從來沒有承認過《舊金山和約》內有關台灣的主權歸屬，更沒接受過《舊金山和約》；據1972年的《中日聯合聲明》規定，日本政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條立場。批日本對將台灣明確歸還中國的《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》避而不談。

對此，我外交部條約法律司司長李憲章今日在記者會中重申，中華民國台灣政府在這議題上的立場是非常持續而且一致；中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這是政治現狀也是一個客觀的事實，且中華人民共和國在國際社會上並沒有辦法代表台灣。

他強調，二戰後《舊金山和約》已經取代了《波茨坦公告》跟《開羅宣言》，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實。

李憲章表示，只有2300萬人民選出來的民選政府，才有資格在國際社會上代表中華民國、代表台灣！台灣從1980年代開始力行民主化跟自由化歷程，不僅非常成功推行本土化，在民主化也得到國際社會肯定，經過1996年第一次總統大選還有三次政黨輪替，不僅讓中華民國鞏固民主體制，從此成為有效統治，為能夠代表台灣2300萬人民的唯一合法政府。

