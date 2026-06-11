大陸啟動「近海治理」模式 台灣海峽恐越來越少出現

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大陸宣佈：啟動「近海治理模式」，台灣東部海域納入中國近海，「台灣海峽」不再構成隔閡。

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」10日晚間發文指出，大陸啟動「近海治理」模式，意味「台灣海峽」將不再構成兩岸分隔線，也會越來越少出現。（葉柏毅報導）

「玉淵譚天」帳號在文中指出，大陸海事海上交通專項執法編隊，從東海航海保障中心到東海救助局，多部門聯動，對台灣形成了「近海治理」的模式。

文章進一步指出，所謂「近海治理模式」的意義有兩重：首先是「治理」，核心是「行使國家在海洋領域的主權權利與管轄權」，這次以海上交通專項執法，把台灣本島東部海域，納入可核查的日常管理網絡。另一重意義則是「近海」，這次在台灣東部海域的執法行動，實踐意義在於，大陸海事以交通管理與航保責任區的方式，把相關出海走廊，明確納入陸方日常管控視線。

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「玉淵譚天」進一步指出，大陸「近海治理模式」所釋放的信號很明確：今後，台灣島以東海域，就是中國的「近海」；在大陸的視野裡，「台灣海峽」會越來越少出現。

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