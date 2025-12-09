大陸啦啦隊海選開跑！宣傳片驚見「台啦4女神」身分曝光了

大陸CPB棒球釋出啦啦隊招募宣傳片，啦啦隊導師身分通通曝光。（圖／微博@CPB中國棒球城市聯賽）

大陸CPB（中國棒球城市聯賽）將在明年2026舉辦，其專屬啦啦隊「CPB girls」也已開放線上報名徵選。一段啦啦隊的官方宣傳片也在日前出爐，包含前中信啦啦隊、台灣職籃啦啦隊以及前啦啦隊女神總監都現蹤，引起台灣球迷討論。

CPB官方微博3日宣布成立「立春聯賽官方助威團CPB Girls」並開放線上報名。條件為年滿20歲、熱愛棒球、運動、舞蹈、表演，時間自由且能配合後續集訓、賽事宣傳及活動安排，擁有舞蹈、主持、唱歌、戲劇、社群為最佳。

宣傳文案還提到，CPB Girls將站上官方賽場，成為萬千球迷矚目的焦點，「作為CPB聯賽官方助威團成員，你的才華與付出也會獲得不錯的薪資回報。」報名時間為3日至12日，只要在抖音或小紅書發布舞蹈短片，並標註相關關鍵字即可參加，決選於12月20日深圳舉辦。

官方特別強調，作為CPB Girl官方助威團的一員，會有不錯的薪資和回報。（圖／微博＠CPB中國棒球城市聯賽）

值得關注的是，6日官方更釋出一段宣傳短片，「CPBgirls助威團導師已就位」，成員都是台灣球迷一眼就能認出的熟面孔，像是前味全龍啦啦隊總監AMIS、前CPBL全家海神啦啦隊小娃，以及前中信兄弟啦啦隊笑笑。

據了解，CPB確定在明年2026年舉辦試行性的「立春聯賽」，類似台灣的甲組成棒賽制，待時機成熟後，有望在2028年正式升格職業聯賽。如今又確定啦啦隊助威團成立並開放徵選，相關消息仍讓台灣球迷高度關注。

