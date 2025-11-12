大陸喊抓沈伯洋卻要韓國瑜負責？ 趙少康：賴清德自證無能
中國大陸公安宣稱對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視報導指稱中國大陸可「全球抓捕」或「跨境司法合作」。有民進黨立委串在社群平台發起「我們都是沈伯洋」活動，媒體人趙少康反批，沈伯洋自己挑釁大陸面臨懲罰，卻要「我們都是沈伯洋」？趙少康直呼：「我們才不是沈伯洋」。
趙少康在臉書發文寫道：「沈伯洋被中共點名可以透過國際刑警組織，展開全球抓捕後，賴清德昨天喊話韓國瑜，應該率跨黨派立委聲援沈伯洋。在此之前，民進黨幾位立委串連，在社群平台發起「我們都是沈伯洋」活動，賴清德昨天的喊話，應該是想要韓國瑜也加入『我們都是沈伯洋』？」
趙少康指出：「雖然老共基於政治而不是刑事理由，揚言對中華民國立法委員展開『全球抓捕』的做法粗暴，但是兩岸關係走到這個地步，就是賴清德在兩岸關係上魯莽行事的結果，他不但不檢討，反而喊話韓國瑜負責？」
趙少康批：「我們當然反對老共聲稱的長臂管轄，立法院長也要關照每一個立委的權益，但核心問題是，賴清德才是總統，黨政軍特大權都抓在手上，韓國瑜雖然是立法院長，但是什麼實質權力也沒有，喊話韓國瑜處理，自己證明你這個中華民國總統無法保護國民，無能力改善兩岸關係，也沒有管道進行交涉。」
趙少康直言：「大罷免鬧得台灣天翻地覆，沈伯洋是主要戰犯，他的黑熊學院拿美國錢，他爸爸在大陸賺紅錢，沈伯洋為了謀取自身政治與經濟利益，說過『中國的飛彈打過來，其實對我們有很大的幫助』，他自己挑釁大陸面臨懲罰，卻要『我們都是沈伯洋』？真是太好笑了。」
