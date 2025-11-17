大陸喊話別赴日！達人2原因曝「想制裁不容易」：農曆過年很關鍵

大陸政府近日呼籲民眾別訪日本。（示意圖：shutterstock／達志）

大陸外交部、文化和旅遊部近日敦促公民暫緩赴日、謹慎考慮留學日本。日本旅遊達人、台大感染科前醫師「林氏璧」孔祥琪分析，今年1至9月大陸訪日旅客約達748萬、是第一名，未來大陸訪日民眾是否減少，取決於接下來情勢的發展，還有大陸政府想要做到什麼地步，「我想明年農曆過年會是很重要的觀察點」，不過如果大陸只想用旅遊制裁日本並不容易，因為日本疫情後曾撐過沒有大陸旅客的日子，甚至可能解決過度旅遊的問題。

林氏璧在臉書粉專發文表示，今年1至9月入境日本旅客達3165萬人，大陸約達748萬、是第一名，接著是韓國679萬、台灣503萬、美國240萬、香港182萬，今年訪日大陸旅客人數居冠多達6個月份，韓國則有3個月份；疫情前2019年是3188萬，分別是大陸959萬、韓國558萬、台灣489萬、香港229萬、美國172萬；疫情後的2023年則是2506萬，當時大陸簽證核發相對嚴格且名額有限，排名則是韓國695萬、台灣420萬、大陸242萬、香港211萬、美國204萬。

林氏璧指出，過去大陸旅客佔日本觀光人數30%，如今卻有三強鼎立之勢，接下來大陸訪客是否減少，不完全取決於大陸旅客，而是接下來情勢的發展，以及大陸政府想要做到什麼地步，過去大陸就曾直接禁止民眾到台灣旅遊，如果大陸旅客持續訪日，政府威信就會蕩然無存，「我想明年農曆過年會是很重要的觀察點」。

不過林氏璧認為，大陸若只想透過旅遊對日本進行類似經濟制裁，藉此讓日本政府改變，「我覺得不容易」，因為日本旅遊業疫情後，曾經不依賴大陸旅客就重新站起來，近期甚至出現過度旅遊狀況，可能因此一定程度解決過度旅遊的問題，「如果700萬人完全消失，台灣旅客大概很難補上。但如果是少個100~～200萬上下，我想應該是有機會補上的吧」。

