大陸嗆台灣沒有外交部長！ 林佳龍：我就在這裡

大陸嗆台灣沒有外交部長？ 林佳龍今日回應，我就在這裡，不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。（劉宇捷攝）

大陸近日強調其不承認二戰後的《舊金山和約》，中國外交部昨天還嗆說「台灣沒有外交部長」。對此，林佳龍今日在立法院表示表示，我就在這裡！

立法院外交及國防委員會明將日邀請外交部長林佳龍、國安局蔡明彥針對「美中領導人再次通聯後對國際秩序及區域情勢發展」進行專案報告，並備質詢，會前林佳龍也接受媒體聯訪，回應中國外交部說法。

林佳龍表示，台灣具備國家的任何定義條件，中華民國在國際上也有行使主權的能力，舊金山和約也是國際承認的條約。至於台灣有沒有外交部長？「我就在這裡，不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」

