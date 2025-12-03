大陸嗆「台灣無外長」 林佳龍回擊：我的名片走遍天下
針對外交部長林佳龍指稱中日爭端可能持續1年說法，大陸外交部日前回嗆「台灣沒有外交部長」。對此，林佳龍強硬回擊，「我就在這裡」，他同時強調，不管是中華民國護照或外交部長名片，都可以走遍天下。
大陸外交部2日召開例行記者會，有外媒記者提問，我國外交部長林佳龍接受外媒專訪，稱中日爭端可能持續1年之久，大陸外交部對此有何評論，發言人林劍回應表示，「台灣是中國的一部分，沒有什麼『外交部長』」。
林佳龍今（3）日赴立法院外交及國防委員會進行「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」專報，並備質詢。他在會前受訪時表示，台灣具備國家的任何定義與條件，中華民國在國際上也有行使主權的能力，《舊金山和約》這也是國際承認的條約。
至於大陸質疑台灣方面有沒有外交部長，林佳龍則強硬回擊，我就在這裡，不管是我國護照或是外交部長名片，我們都可以走遍天下。
