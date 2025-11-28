大陸四川鼓勵生小孩 延長婚假最多休25天

大陸四川省為了促進婚育，決定將把婚假從5天，大幅增加到25天。

大陸目前面臨人口老化危機，各地官方不斷修改當地結婚生育福利規定。據大陸央視新聞報導，四川省宣佈，全省婚假由5天延長到最多25天，成為大陸最新一個大幅延長婚假的省份。

報導說，四川省十四屆人大常委會表決通過「關於修改四川省人口與計劃生育條例」的決定。條例修改的主要內容包括，依法登記的夫妻，可享受婚假25日，結婚登記前參加婚前醫學檢查者，還可以再增加5日。

此外，四川也延長生育假及男方護理假，並明訂子女在3周歲以下的夫妻，每年可享受10個工作日育兒假。條例同時要求，縣級以上地方人民政府，應當統籌多管道資金，建立合理的生育休假成本共同負擔機制。