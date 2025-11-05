大陸國台辦加碼對台宣傳！連續兩周新發言人陸續亮相

大陸國台辦新任發言人張晗5日正式亮相。（圖／TVBS）

大陸國台辦近期積極擴大對台宣傳力度，短短兩週內連續新增兩名發言人，使發言人團隊從原本3人擴增至5人。同時，自20日起一次性台胞證辦理口岸將擴增至100個，最快僅需30分鐘即可辦妥，每次可停留3個月，而正式台胞證最快4天可取得。此外，國台辦也增加記者會頻率，從原本兩週一次改為每週一次，並開設官方臉書帳號，被視為加強對台宣傳策略的一部分。

大陸國台辦新任發言人張晗5日正式亮相。（圖／TVBS）

大陸國台辦近期加入了兩位新面孔，其中港澳涉台局局長張晗於5日首次亮相記者會。張晗在首場記者會中向台灣同胞問好，並表示將主持當天的發布會。而在上週，56歲的國台辦經濟局局長彭慶恩才剛宣布成為新任發言人。彭慶恩長期在對台體系工作，被外界視為「知台派」，此舉被解讀為大陸正強化對台經貿宣傳。

廣告 廣告

國台辦發言人陣容從原本的副主任級吳璽、新聞局正副局長陳斌華、朱鳳蓮，一口氣擴增到5人。除了增加發言人數量，國台辦還將原本兩週一次的記者會頻率提高到每週一次，由全新發言人團隊輪流主持，並開設了官方臉書帳號。這一系列舉措被視為大陸加大對台宣傳力度的策略。

張晗在首場記者會中表示，如果台灣民眾想來一次說走就走的旅行，只要帶上台灣地區出入境證件和身份證，就可以從世界各地乘坐飛機輪船直抵大陸。自20日起，一次性台胞證辦理口岸將增加到100個，辦理只需30分鐘，每次可停留3個月，而正式台胞證最快4天就能拿到。

在民間層面，大陸也出現了一些針對台灣的動作。一名大陸工程師製作了一款名為《歸家》的App，聲稱讓台灣民眾、軍人可以一鍵「登記投誠」，據傳已有28000人登記。對此，張晗表示，這反映出兩岸同胞期望早日團圓的共同心願和對實現祖國完全統一的熱切期盼。而台灣陸委會則回應，如果真有這款APP，將給予下架或屏蔽處理。

更多 TVBS 報導

台胞證落地口岸增至100個！一次辦證更便利 探親簽全國通辦

回應鄭麗文？ 解釋九二共識 陸方罕提「各表」

國台辦列統一7好處：台人國際上腰桿更硬 陸委會嗆毫無吸引力

陸四中全會公報「未提和平統一」 國台辦：決不放棄使用武力

