大陸國安部示警：境外勢力滲透遊戲平台 企圖「文化策反」威脅國安

大陸國家安全部微信公號25日消息，遊戲作為一種娛樂消遣，讓玩家突破「時空界限」，感受「別樣人生」。但大陸個別境外敵對勢力和別有用心之人，企圖將娛樂空間變為傳遞歧視汙衊、散播政治謠言，甚至是滲透策反的狩獵場，威脅大陸家安全。

大陸國安部分析：——文化歧視，摻雜偏見的「軟刀子」。個別境外出品的遊戲在角色設定、劇情建構及美術風格中，或明或暗地摻雜對華人群體特別是大陸人民的歧視與偏見。如將涉及中國元素的角色設定為陰險狡詐的形象，在遊戲中扮演施暴者，從事各種違反當地法律的惡劣行為。

——踐踏紅線，混淆是非的「偽座標」。個別境外出品的遊戲在涉及中國版圖時蓄意錯繪，惡意標註，涉嫌危害大陸國家統一、主權和領土完整。如某境外遊戲公司在一款二戰模擬遊戲中公然將西藏列為英屬印度的「核心領土」，扭曲西藏自古是中國一部分的事實，個別遊戲配套地圖存在錯繪阿克賽欽、藏南地區國界，將台灣從中國「劃分」出去等問題。

——包藏禍心，滲透策反的「狩獵場」。個別境外間諜情報機關對陸人員滲透策反的手段與途徑不斷「推陳出新」，甚至將觸角伸向遊戲領域。某款境外出品的遊戲繞過陸審查監管，利用「看廣告得道具獎勵」的機制，向玩家精準投放「間諜招募」廣告，隨後以「合作」「兼職」的名義掩蓋其真實意圖，以「高薪」「知識變現」等話術誘導玩家達成進一步合作，是極具迷惑性的新型手段。

面對潛藏在遊戲中的惡意與攻擊，不能「娛樂至上」，忽視其深層風險，要樹立底線思維，主動作為，抵制遊戲中「夾帶私貨」、威脅大陸家安全的險惡圖謀。

——慧眼識珠，謹防「偷梁換柱」。正確的國家版圖是國家主權和領土完整的象徵，是國家主權的體現形式。在遊戲等文化產品涉及陸地圖邊界、標誌時，要提高警覺、正確辨別，確保國家版圖完整無缺，是必須堅守的底線與紅線。

——健康遊戲，勿要「娛樂至上」。選擇官方應用程式商店等正規管道下載遊戲，避免使用來源不明的下載連結、安裝包；要平衡好生活與娛樂，讓遊戲成為生活中的調味品、解壓器。

——抵抗誘惑，小心「精準狩獵」。面對境外間諜情報機關隱藏在遊戲中的「合作邀約」，要認清其策反拉攏、危害大陸家安全的居心。自覺提高網路安全防範意識，常敲警鐘，抵抗誘惑，為自己的數位生活築牢「防火牆」。

