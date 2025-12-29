大陸圍台軍演又來了！「正義使命-2025」演習 演練科目實彈射擊時間曝
大陸圍台軍演又來了，解放軍今天（29日）早上宣布，將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊海域，展開「正義使命-2025」演習，實彈射擊時間為30日上午8時至下午6時止。
中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，演習位置於台灣海峽，以及台灣本島北部、西南部、東南部和東部，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、封鎖重要港口區域等科目。
施毅指出，將讓艦機多向抵近台灣本島，並由諸軍聯合突擊，藉此檢驗戰區部隊聯合作戰的實戰能力。這次軍演是針對台獨分裂勢力，以及外部干涉勢力的嚴重警告，同時也是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。
解放軍並發布聯合演訓區示意圖，警告有關船隻和飛行器，不要進入相關海域和空域，因為將進行重要軍演，並組織實彈射擊。
