大陸圍台軍演打臉高市早苗？侯漢廷：現在有事了日本要做什麼

解放軍東部戰區今天（29日）展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，引發關注。台北市議員侯漢廷認為，這次軍演其實是要給日本看的，是針對日本首相高市早苗那句「台灣有事就是日本有事」的直接打臉，「現在有事了，你日本要做什麼？」

台北市議員侯漢廷。（圖／中天新聞）

侯漢廷今天表示，這次大陸軍演，表面上看是圍著台灣轉，實際上是演給東京看。這是一場中俄聯手的「混合雙打」，把日本變成了「夾心餅乾」。北方有俄羅斯宣布明年元旦在千島群島演習，「北拳揮向北海道」。南方有解放軍今天在釣魚台旁實彈射擊，「南腿踢向與那國」。是針對高市那句「台灣有事就是日本有事」的直接打臉。那麼現在有事了，你日本要做什麼？

大陸東部戰區發布的「正義使命-2025」演習畫面。（圖／翻攝大陸東部戰區影片）

侯漢廷指出，結果民進黨的主軸，都在酸台北市長蔣萬安。真是風馬牛不相及。台北市政府和上海市政府友善交流，本來就不是為了讓「共產黨對民進黨好」，想要讓「共產黨對民進黨好」，請民進黨自己努力。總統賴清德一下定義對方是敵對勢力，一下驅逐陸配，昨晚還稱「中國因為實力不夠沒有越雷池一步」，大陸今天就展現實力，「海峽中線早已失守，大概在賴清德眼中，解放軍沒登陸都叫不越雷池。」

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

侯漢廷說，大陸明確指出這些演習的目標是「阻遏外部勢力干預」（deterrence of outside military intervention），警告日本：別做「大東亞共榮」的舊夢；警告美國：別做「死道友不死貧道」的美夢、警告賴清德：別做「美日會來救我」的春夢。解放軍要打台獨，台灣人倒楣跟台獨生活在同一個島上，把台獨趕走，把賴清德拉下台，兩岸自然能有雙城論壇的和平發展。

