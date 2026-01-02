大陸圍台軍演網路民調曝！破5成「心驚膽戰」一面倒表態

中國大陸解放軍於2025年12月29日發動「正義使命-2025」圍台軍演，引發兩岸局勢緊張。對此，據最新網路投票結果顯示，截至今日早上8點前為止，有51.6%的網友表示擔心，不過也有39.4%的網友表示不擔心。

圖為國軍演練。（圖取自國防部發言人）

針對這次軍演，入口網站《Yahoo奇摩》從2025年12月31日起進行了一項網路投票，詢問「共軍環台軍演，你是否會擔心」，截至今天（2日）早上8點前為截止，參與投票的7000名網友中，有51.6%表示擔心，39.4%則表示不擔心。具體來看，25.1%的網友表示「非常擔心」，26.5%表示「有點擔心」，而18.9%則表示「不太擔心」，20.5%表示「完全不擔心」，9.0%則不確定或沒有意見。

圖為解放軍釋出「正義使命-2025」軍演畫面。（圖取自東部戰區微博）

此外，投票還詢問了網友「你是否有準備緊急避難包」，結果顯示12.4%的人已準備好，21.9%表示計劃準備，56.3%則表示完全沒有準備，9.4%不知道或沒有意見。

網友留言表示，「我不擔心環台軍演，倒是擔心癩蝦蟆政府掏空全民多年的積蓄」、「普通老百姓擔心有用嗎？上面的政客們做死，普通老百姓擋得住？還是說普通百姓有能力改變政客們對做死的追求」、「大官到時候坐專機直接飛走～真爽」、「功德要不要再來一句解放軍沒實力占領台灣土地」。

